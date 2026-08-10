Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, v pondělí ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb. Informovaly o tom tiskové agentury, podle kterých právník strany již oznámil, že Jabloko se proti verdiktu odvolá. Vyloučení Jabloka z voleb se dožadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a populistickou.
„Žalobě strany Rodina se vyhovuje v plném rozsahu,“ uvedl soud podle státní tiskové agentury TASS, která upozornila, že proti verdiktu se lze odvolat do pěti dnů. „Budeme se odvolávat,“ prohlásil právník strany Gadži Alijev.
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Prokremelská nacionalistická strana Rodina vznesla vůči liberální opoziční straně řadu obvinění. Mimo jiné tvrdí, že uskupení dostalo nedeklarovanou podporu na kampaň i ze západních zdrojů.
Vůdce strany Jabloko Nikolaj Rybakov podle agentury Reuters během slyšení uvedl, že neexistují žádné důkazy, které by obvinění podporovaly, a případ popsal jako protiústavní útok na svobodu myšlení ze strany politických oponentů.
Strana Rodina popisovala protiválečný postoj Jabloka jako výzvy k extremismu a narušení územní celistvosti Ruska, napsal nezávislý server Meduza. „Občané mají různé názory a různé strany je musí vyjadřovat,“ oponoval obvinění Rybakov.
Více než čtyři roky po ruské invazi na Ukrajinu pondělní verdikt připomíná netoleranci ruských úřadů vůči protiválečným názorům a dále zužuje už tak omezený prostor pro disent v ruské politice, poznamenala agentura Reuters. Rusové nemají žádnou legální možnost protestovat proti konfliktu ani proti poměrům v zemi.
První parlamentní volby od ruského vpádu do sousední země se budou v Rusku konat od 18. do 20. září.
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Žádost o vyloučení Jabloka z voleb následovala den poté, co vdova po opozičním vůdci Alexeji Navalném na sociálních sítích vyzvala voliče, aby v září hlasovali pro Jabloko, která je jedinou stranou vystupující proti válce.
Jabloko ztělesňovalo naděje prozápadních liberálů v Rusku v 90. letech minulého století, ale strana od roku 2003 nemá žádného poslance v Dumě (dolní komoře parlamentu). Představitelé Jabloka prezentují nadcházející volby jako „referendum, které vládě ukáže, že miliony Rusů jsou proti válce“. Strana má však jen velmi malou šanci získat parlamentní křesla v zemi, kde vláda přísně kontroluje volby a kde opozice není tolerována, napsala už dříve agentura AFP.
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