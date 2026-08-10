Íránská tisková agentura Mehr o víkendu zveřejnila videozáznam s nejvyšším duchovním vůdcem Modžtabou Chameneím, který se od nástupu do úřadu letos v březnu neobjevil na veřejnosti. Informoval o tom v neděli deník Gulf News, vycházející ve Spojených arabských emirátech.
Mehr nicméně neuvedla, kdy a kde byl videozáznam pořízen. O zdravotním stavu šestapadesátiletého Chameneího panují spekulace od konce února, kdy americko-izraelské útoky na Teherán zabily jeho otce.
Na asi 13vteřinovém videozáznamu je Modžtaba Chameneí zachycen, jak sedí na zemi a rozmlouvá se skupinou mužů. Mehr napsala, že jde o první videozáznam s tímto duchovním, který zveřejnila od jeho nástupu do úřadu nejvyššího vůdce země. Deník Gulf News napsal, že už dříve íránská státní televize zveřejnila videozáznam, kde hovoří se svými učedníky, ale ani ona neuvedla, kdy a kde byl pořízen.
Modžtaba Chameneí nahradil v úřadu nejvyššího duchovního vůdce Íránu svého otce Alího Chameneího 8. března a od té doby se neobjevil na veřejnosti. Veřejně komunikuje jen prostřednictvím písemných projevů, které jsou mu místními úřady připisovány a zveřejňovány na sociálních sítích. Opozice a některá izraelská média spekulují, že byl vážně zraněn 28. února při izraelsko-americkém útoku, jímž začala jejich válka s Íránem.
Na v sobotu zveřejněném videozáznamu je Modžtaba Chameneí zabírán jen zleva a není vidět jeho pravá část obličeje. Někteří od března spekulovali, že při útoku z 28. února utrpěl vážné poranění jedné nebo obou nohou a zranění, kvůli němuž má znetvořený obličej.
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O víkendu íránská státní média rovněž informovala, že Chameneí se koncem července setkal s prezidentem Masúdem Pezeškjánem a hovořil s ním o vojenských záležitostech a ekonomice. Pezeškján se v předchozích týdnech vyjadřoval o kontaktech s Chameneím protichůdně – ve druhé polovině července například řekl, že kontakty s ním jsou čím dál častější, ale začátkem tohoto měsíce tvrdil, že komunikace s ním je velmi obtížná. Íránská média informovala o setkání obou představitelů také v květnu.
V pondělí pak Chameneí jmenoval generála revolučních gard Alího Abdulláhího náčelníkem íránských ozbrojených sil. Zároveň do významných funkcí jmenoval dalších pět představitelů, včetně Ahmada Vahídího, který se stal vrchním velitelem revolučních gard. Podle agentury AFP to oznámila kancelář íránského vůdce.
Nejvyšší duchovní vůdce Íránu, jímž je od března Modžtaba Chameneí, je nejvyšší politickou a náboženskou autoritou v zemi, a stojí tak i nad prezidentem, jenž je hlavou státu jen formálně. Ozbrojené síly, soudnictví, zahraniční politika, jaderný program či státní média podléhají nejvyššímu duchovnímu vůdci.
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