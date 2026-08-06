Británie uvalila nové sankce proti ruským lodím, bankám a průmyslovým podnikům ve snaze narušit příjmy z prodeje ropy, které by Moskva mohla využít k financování války proti Ukrajině. Na svém webu to oznámila britská vláda. Rusko se k tomu bezprostředně nevyjádřilo, uvedla agentura Reuters. Ukrajina se ruské invazi od února 2022 brání s pomocí západních spojenců.
Evropa žije v iluzi. Špatný stav ekonomiky ani nespokojená domácí elita Putina k jednání o míru nedonutí
Vláda na základě zákonů o sankcích proti Rusku přidává 13 nových subjektů. Sankce se vztahují také na šest ruských bank, šest nově získaných tankerů takzvané stínové flotily a na čtyři ruské společnosti dovážející tantal a niob, což jsou vzácné kovy používané ve zbraních na bojišti.
„Budeme i nadále zvyšovat tlak na Rusko, dokud nebude dosaženo spravedlivého a trvalého míru,“ řekl britský ministr zahraničí Ed Miliband.
Britská vláda od začátku ruské invaze na Ukrajinu uvalila sankce na více než 3400 jednotlivců, subjektů a lodí v rámci sankčního režimu vůči Rusku. Moskva už dříve odmítla západní sankce jako politicky motivované.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit