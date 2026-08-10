Ukrajina v noci na pondělí podnikla rozsáhlý dronový nálet v Tatarstánu, úřady této ruské republiky hlásí blíže neurčený počet mrtvých. Cílem útoku byl zřejmě rafinérský komplex v Nižněkamsku. Na Ruskem okupovaném Krymu po dronovém útoku záchranáři kvůli lesnímu požáru evakuovali kemp. Při ruském bombardování severoukrajinských Sum utrpělo zranění nejméně pět lidí, píše server Ukrajinska pravda.
„Nižněkamsk je stále cílem rozsáhlého náletu,“ uvedla v pondělí ráno podle agentury TASS tisková služba vedení Tatarstánu. „Útoky se zaměřují jak na výrobní, tak civilní objekty. Bohužel jsou mrtví,“ píše se také v prohlášení.
Ukrajinské i ruské telegramové kanály informují, že v Nižněkamsku se cílem ukrajinských dronů stal rafinérský komplex. Telegramový kanál Astra píše, že šlo o Nižněkamskněftěchim, který je jedním z největších podniků svého druhu v Evropě. Na tento komplex Ukrajina útočila nebo se pokusila zaútočit už vícekrát, naposledy se tak podle BBC stalo 8. července.
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Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila 456 ukrajinských dronů, uvedlo ministerstvo obrany v Moskvě. Podle vedení Rostovské oblasti u hranic s Ukrajinou jich nad tímto regionem zneškodnila přes 70, další byly sestřeleny také nad Krymem, Tatarstánem a dalšími regiony, včetně Moskvy. Ruský letecký úřad Rosaviacija z bezpečnostních důvodů zastavil provoz na moskevských letištích Domodědovo a Vnukovo, uvádí ruskojazyčný servis BBC. Uzavřel také letiště dále na východ, včetně těch v Kazani, Ufě, Čeborkasech nebo Nižněkamsku.
Trosky sestřeleného letounu na Krymu zapálily na dvou místech les. Kvůli požáru záchranáři evakuovali rekreanty jednoho z přímořských kempů, informoval Moskvou dosazený gubernátor Michail Razvožajev. Situace je podle něj pod kontrolou.
Ruské letectvo svrhlo pět řízených pum na Sumy a zasáhlo civilní infrastrukturu. „Zásahy jsou na třech místech ve dvou čtvrtích ve městě. Nejméně pět lidí utrpělo zranění,“ informoval velitel vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Poškozené jsou rodinné domy, bytové domy a objekty infrastruktury.
Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Podniká vzdušné útoky daleko v ruském vnitrozemí, které často cílí na infrastrukturu pro zpracování a vývoz ropy. Z jejího prodeje Moskva svou agresi částečně financuje.
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