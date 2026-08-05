Občanská smrt, tak nazývají efekt nové normy přijaté ruským prezidentem Vladimirem Putinem ruští exiloví právníci. Postihuje ty Rusy pobývající v cizině, kteří byli v nepřítomnosti odsouzení podle trestního práva, nebo dokonce jen ve správním řízení podle tzv. politických paragrafů. Nový zákon zmrazil jejich účty. Zakázal jim nakládat s majetkem v Rusku s tím, že transakci nebude moci provést ani jejich zmocněnec. A počínaje úterkem 4. srpna jim kremelské úřady neposkytují řadu služeb včetně mnoha konzulárních.
„Zákon radikálně zasahuje do práv ruských občanů, kteří opustili zemi a byli shledáni vinnými z politicky motivovaných trestných činů a přestupků. Tato norma se se jim v podstatě snaží odebrat občanství,“ konstatují ruští juristé z organizace Pěrvyj otděl. „Stát si sice nad jednotlivcem ponechává jurisdikci, zároveň ho ale zbavuje téměř všech práv vyplývajících z občanství,“ přidal se opoziční web The Bell.
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