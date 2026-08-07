Cílené útoky Kyjeva proti skladům největšího ruského online tržiště Wildberries přiměly tuto firmu, aby přemístila část kapacit ke středoasijskému sousedovi. Píše to ruský deník Kommersant, podle kterého podnik vlastněný Taťjanou Kimovou poptává prostory v Kazachstánu. Společnost je připravena co nejrychleji obsadit všechny dostupné sklady. Devátá největší země světa s ohromnými zásobami surovin se tak stává ještě důležitějším partnerem Moskvy, i když s ní hraje delikátní partii.
Co se dočtete dál
- Proč je Kazachstán pro ruskou firmu přirozenou volbou.
- Jak se Kazachstán snaží udržet nezávislost na Moskvě.
- Co Kremlu vadí na kazašském státě.
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