Ukrajinská protivzdušná obrana nebyla schopná sestřelit ani jednu z celkem 28 balistických a jiných raket, které Rusko v noci na středu vyslalo na Ukrajinu. Vyplývá to z ranní zprávy ukrajinského letectva. Ukrajina si už řadu týdnů stěžuje na kritický nedostatek střel do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot. Noční ruský útok si v Kyjevské oblasti a v hlavním městě dosud vyžádal 17 lidských životů a 44 zraněných.
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Ruská armáda v noci zaútočila na Ukrajinu čtyřmi protilodními raketami Zircon, 24 balistickými střelami typu Iskander a 115 drony, hlavním směrem útoku byla oblast Kyjeva, uvedlo ukrajinské letectvo v pravidelné ranní zprávě na Telegramu. Protivzdušné obraně se podařilo sestřelit či zneškodnit 98 dronů, upřesnilo letectvo, o sestřelu raket se však nezmínilo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslední době opakovaně varuje, že Ukrajina čelí akutnímu nedostatku střel PAC-3 do systémů Patriot, zatímco Rusko ke svým útokům používá čím dál více právě balistické rakety. Ve středu ráno Zelenskyj znovu západní spojence vyzval, aby Ukrajině dodali právě tyto protibalistické střely, které podle něj mohly ušetřit lidské životy.
„Interceptory balistických raket bývaly mohly zachránit životy těch, kteří dnes zahynuli. Je velmi důležité, aby naši partneři pochopili, že zpoždění jejich dodávek či neochota poskytovat protibalistické systémy vedou přímo k takto strašlivým ztrátám a destrukci,“ napsal Zelenskyj na síti X.
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Podle vojenských analytiků Rusko při svých vzdušných úderech výrazně zintenzivnilo nasazení balistických střel: z odhadovaného celkového počtu 200 až 300 raket za celý rok 2024 zhruba na 126 jen za letošní červenec. Podle výpočtu agentury AFP založeném na oficiálních údajích jich Ukrajina zneškodnila necelou třetinu.
Zelenskyj minulý týden navštívil Bílý dům, aby žádal o dodávky dalších střel do systémů Patriot. Americký prezident Donald Trump na soukromé schůzce podle něj přislíbil Ukrajině udělení licence na výrobu těchto střel, o dva dny později však tento slib zpochybnil.
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