Protivzdušná obrana se stala mantrou současné české vlády premiéra Andreje Babiše, který jinak na obranu peníze škrtá. Faktem je, že v této vojensko-technologické disciplíně Evropa zaspala a je do velké míry závislá na Spojených státech. Jde hlavně o drahé a sofistikované systémy chránící před hrozbou z větších dálek a výšek, kterou představují třeba balistické rakety, jež mohou případně nést i jaderné hlavice.
Je to vidět na příkladu Ukrajiny, která vlastními silami nebo s pomocí evropských spojenců vyvinula řadu nových nebo upravila staré systémy protivzdušné obrany – ale v případě obrany před balistickými raketami je v podstatě závislá na americkém systému Patriot. O ně pravidelně žádá Donalda Trumpa i evropské partnery prezident Volodymyr Zelenskyj, protože Ukrajina už jejich zásoby vyčerpala.
Co se dočtete dál
- Kdo dokáže sestřelit balistické rakety nad Evropou.
- Proč nestačí americký Patriot.
- Jak rychle je možné vyvinout nové interceptory.
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