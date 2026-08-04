Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý zveřejnil video s útokem ruského dronu na trhovce prodávajícího zeleninu v Chersonu a vyzval svět, aby zareagoval na toto "safari", které denně pořádají ruští vojáci. Ti podle Zelenského útočí za pomoci dronů na civilisty ve městě, odděleném jen řekou od frontové linie. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha odsoudil počínání operátora ruského dronu a označil je za součást úmyslné ruské strategie.
Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026
Video, jehož pravost nebylo podle agentury AFP možné ověřit, podle médií pořídila ukrajinská policie.
„Dnes mnoho lidí šokovalo další video ruského dronového safari proti lidem v Chersonu. Ruský dron cíleně lovil muže prodávajícího zeleninu v Chersonu, explodoval vedle něj a Rusové sami přiznali, že se tohoto zločinu dopustili, a že nejenže nelitují, ale jsou hrdí na to, jak lidi týrají. Muž byl při výbuchu zraněn. Rusové každý den pořádají takové safari proti obyčejným lidem v Chersonu," uvedl Zelenskyj.
"Svět to musí vidět," dodal. Podle hlavy Ukrajiny musí každý vidět fakt, že Rusko zešílelo a že ruská armáda si užívá zabíjení a ponižování lidí. "Bez tlaku na Rusko, bez odstranění jeho agresivního potenciálu a bez skutečných bezpečnostních záruk vůči Rusku si prostě nelze představit, že by svět byl schopen s tímto zlem koexistovat," zdůraznil ukrajinský prezident. "Ruské 'safari' proti lidem musí na Ukrajině skončit a rozhodně se nesmí šířit do dalších zemí," dodal.
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Náčelník Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin později informoval, že muž, identifikovaný jako Jurij, "zázrakem" přežil a je s četnými zraněními v péči lékařů. "Právě jsme začali vykládat (zeleninu). Byla tam i moje žena. Uslyšeli jsme bzučivý zvuk," vylíčil zraněný podle agentury AFP. Vysvětloval, že chtěl operátorovi dronu ukázat, že přepravuje pouze zeleninu, a ne vojenské vybavení. "Rozběhl jsem se, narazil jsem do auta. Skočil jsem mu (dronu) do cesty, srazil mě a já prostě spadl," dodal.
"Ten, kdo řídil dron, viděl svůj cíl perfektně. Byl to obyčejný muž, který přijel prodávat zeleninu. To ale ruského darebáka nezastavilo. Úmyslně namířil dron na muže," poznamenal Prokudin.
"Tento barbarský ruský válečný zločin v Chersonu vyžaduje mezinárodní odsouzení a spravedlnost, přestože veřejnost nikdy nezaznamená tisíce podobných zločinů," napsal ministr Sybiha na X. "Jedná se o záměrnou a systematickou ruskou strategii. Přesně vědí, co dělají. Sadista ovládající tento dron dobře ví, že míří na civilistu. Toto děsivé video dokazuje, že ruští barbaři se pokusí opakovat svá genocidní zvěrstva z Buče všude tam, kam dosáhnou," dodal v narážce z válečné zločiny, z nichž jsou podezřelí ruští vojáci okupující krátce po vypuknutí války město Buča u Kyjeva.
Cherson leží na pravém, západním břehu řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří současnou frontovou linii. Ruské invazní síly velkou část Chersonské oblasti - včetně jejího správního střediska - zkraje své invaze v roce 2022 obsadily a několik měsíců okupovaly. Pod tlakem ukrajinské protiofenzívy na podzim 2022 se Rusové stáhli z pravobřežní části regionu na levý břeh Dněpru, ale na území západně od řeky - včetně Chersonu - pravidelně útočí. Východní část Chersonské oblasti Rusové nadále okupují.
Agentura AP už před časem napsala, že Cherson byl jedním z prvních míst, kde Rusové začali proti ukrajinským civilistům používat FPV drony, které jsou vybaveny kamerami a jejichž operátoři mají v reálném čase možnost vidět potenciální cíle. AP zároveň zveřejnila záběry z ruských dronů, které zachytila a následně poskytla agentuře ukrajinská armáda. Je na nich mimo jiné vidět, jak drony letí nízko nad ulicemi a útočí na auta.
Moskva i Kyjev popírají, že by záměrně útočily na civilisty, OSN ale uvádí, že ve válce přišlo o život přes 16.000 civilistů včetně žen a dětí. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území pod kontrolou Kyjeva, na které útočí ruská vojska. Počet obětí každým rokem roste.
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