Ještě v březnu byla ukrajinská protivzdušná obrana schopna sestřelit 37 procent ruských balistických střel mířících většinou na civilní cíle. Tohle číslo ale postupně klesalo, až se při posledních útocích v červenci ukázalo, že sestřely nejsou žádné. Jako důvod se kromě stupňující ruské kampaně uvádí jedna věc: Ukrajině došly střely do systémů Patriot, které jsou schopné balistické rakety zasáhnout.
I proto minulý týden na summitu NATO v Ankaře způsobilo takový ohlas prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že dovolí Kyjevu si střely do Patriotů vyrábět v licenci. Pro mnoho komentátorů to vypadalo jako zázrak, který ale u mnoha lidí včetně řady politiků vyvolal falešná očekávání. Stačí se totiž podívat na to, jak dlouho trvá výroba střel, jak vypadá dodavatelský řetězec, jaký typ střel je schopný zasáhnout balistické rakety a kolik jedna střela stojí.
Co se dočtete dál
- Jaké střely do systémů Patriot opravdu Ukrajina potřebuje.
- Kolik a kde se jich vyrábí.
- Jak vypadá dodavatelský řetězec výrobce střel.
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