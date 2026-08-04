Ukrajina, která od února 2022 bojuje proti ruské invazi a už řadu let usiluje o členství v NATO, se k této alianci nikdy nepřipojí. Podle agentury agentury AFP to v Kyjevě prohlásil bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj. Zdůvodnil to tím, že aliance lpí na postupech z druhé světové války a není připravená na konflikty 21. století, což je v kontrastu s ukrajinskou armádou získávající zkušenosti ze současného konfliktu.
„Téměř 12 let jsem se osobně věnoval osvojování standardů NATO a každý rok jsem slýchával tu samou pohádku - že jsme na prahu vstupu do této organizace. Bohužel se k ní nikdy nepřipojíme,“ uvedl podle ukrajinských médií v pondělí večer na setkání ukrajinských velvyslanců v Kyjevě. Několik členů NATO navíc proti plnému členství Ukrajiny v alianci vystupuje.
Generál zpochybnil, zda je NATO kvůli současným hrozbám stále relevantní. Myslí si také, že po čtyřech a půl letech invaze, která je nejhorším ozbrojeným konfliktem v Evropě od druhé světové války, je ukrajinská armáda modernější než samotná aliance.
„Je nemožné připojit se k organizaci, která se drží doktrín z druhé světové války, a to vzhledem k současné úrovni rozvoje ukrajinských ozbrojených sil,“ řekl Zalužnyj. Zároveň ale uznal, že Ukrajina potřebuje technologie, které jsou k dispozici v zemích NATO, zejména systémy protivzdušné obrany umožňující sestřelovat balistické rakety.
Zalužnyj už v červenci v komentáři zveřejněném britským deníkem The Telegraph uvedl, že válka na Ukrajině vynesla na světlo znepokojivé otázky o tom, zda je NATO připraveno na konflikty 21. století. Ukrajina má také podle něj všechny důvody uznat podporu, kterou jí členové NATO poskytli a nadále poskytují, úcta k alianci však nesmí bránit upřímnému zhodnocení jejích slabých stránek. Schopnost Ukrajiny pokračovat ve válce ale zase na druhou stranu silně závisí na trvalé podpoře jejích spojenců, zdůraznil tehdy.
Invaze na Ukrajinu zásadně změnila způsoby vedení války, přičemž drony a nové nízkonákladové technologie v současnosti zaujímají na bojišti ústřední místo, připomíná AFP. NATO podle mnohých odborníků zaostává v začleňování těchto inovací do svých obranných kapacit.
Valerij Zalužnyj, který ukrajinským ozbrojeným silám velel v prvních dvou letech ruské invaze, je ve vlasti nadále velmi populární. Podle červnového průzkumu veřejného mínění mu důvěřuje 73 procent Ukrajinců. Od předloňského července zastává funkci ukrajinského velvyslance v Británii a v minulosti se o něm spekulovalo, že by mohl kandidovat na post ukrajinského prezidenta.
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