Jen málo civilistů na ruské straně fronty teď pociťuje důsledky ruské agrese proti Ukrajině tak silně jako obyvatelé Krymu. Je pro ně velmi obtížné koupit benzin a naftu, v obchodech často chybí zboží, elektřina, internet nebo dodávky vody na dlouhé hodiny vypadávají. Z turistické sezony, důležitého zdroje příjmů, letos nejspíš nic nebude. To vše způsobuje ukrajinská převaha v dronech – Kyjev jimi útočí na ruské vojenské či logistické opěrné body na Krymu. Podařilo se mu poloostrov do značné míry odříznout od ruské pevniny. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina to může mít zásadní důsledky.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký krok Putin chystá podle českého prezidenta Pavla i podle některých expertů.
  • Proč útokům na Krym nezabrání prostě tím, že přistoupí na návrh na příměří.
  • O kolik vojáků teď Rusko měsíčně přichází.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.