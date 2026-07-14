Jen málo civilistů na ruské straně fronty teď pociťuje důsledky ruské agrese proti Ukrajině tak silně jako obyvatelé Krymu. Je pro ně velmi obtížné koupit benzin a naftu, v obchodech často chybí zboží, elektřina, internet nebo dodávky vody na dlouhé hodiny vypadávají. Z turistické sezony, důležitého zdroje příjmů, letos nejspíš nic nebude. To vše způsobuje ukrajinská převaha v dronech – Kyjev jimi útočí na ruské vojenské či logistické opěrné body na Krymu. Podařilo se mu poloostrov do značné míry odříznout od ruské pevniny. Pro ruského prezidenta Vladimira Putina to může mít zásadní důsledky.
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