V ruském městě Krasnojarsk na Sibiři nejprve prudce klesly a poté stejně náhle stouply ceny na čerpacích stanicích. Benzin a nafta zlevnily před příjezdem ruského prezidenta Vladimira Putina, ale hned po ukončení návštěvy hlavy státu zase zdražily, upozornila v úterý ruská média.
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„Na benzinkách největší sítě v regionu, KNP, během minuty benzin o oktanovém čísle 92 a 95 zdražil o 24 rublů (asi o 6,24 Kč) a nafta o 21 rublů (asi o 5,46 Kč),“ napsal místní portál Prospekt Mira, který zprávu opatřil i videem zachycujícím změnu cen na „totemu“ u jedné čerpací stanice. „Ceny se v podstatě vrátily na úroveň, na jaké byly před příjezdem Vladimira Putina do Krasnojarsku,“ konstatoval.
Před Putinovým pondělním příjezdem pohonné hmoty v sibiřském městě prudce zlevnily: benzin AI-95 stál 67 rublů za litr (asi 17,41 Kč) namísto 91 rublů (23,64 Kč) a AI-92 se prodával za 63 rublů namísto 87 rublů. Společnost KNP vysvětlila pád cen „dočasným zlepšením zásobování a poskytnutím dodatečných dodávek“.
Ceny se podle portálu Novosti Krasnojarska vrátily na „předkrizovou úroveň“, tedy do dob, než nálety ukrajinských dronů na ruské rafinerie způsobily v Rusku palivovou krizi.
Podle někdejšího krasnojarského poslance Igora Griněva se před Putinovou návštěvou benzin dovážel z jiných sibiřských měst, Omska a Ačinska. „Kéž by taková nevídaná a atraktivní štědrost pokračovala. Třeba kdyby alespoň na den úřady snížily komunální poplatky, zlevnily potraviny atd.,“ uvedl opoziční politik.
Produkce benzinu v Rusku v důsledku ukrajinských útoků klesla pod úroveň průměrné sezonní spotřeby v zemi. Regiony napříč Ruskem minulý měsíc omezily prodej benzinu na osobu, řidiči ale mnohdy museli hodiny čekat ve frontách, aby mohli příděl natankovat.
Ukrajinské ničení rafinerií vyvolalo v Rusku největší palivovou krizi od rozpadu Sovětského svazu, napsal britský deník Financial Times, podle kterého musí Moskva dovážet benzin z Indie. Na konci července ale některé ruské regiony začaly uvolňovat omezení na prodej pohonných hmot poté, co ruský vicepremiér Alexandr Novak tvrdil, že řada rafinerií obnovila provoz a situace s palivem se postupně stabilizuje.
Kyjev chce pomocí úderů na rafinerie narušit zásobování ruské armády pohonnými hmotami a omezit příjmy Moskvy z vývozu ropy, které jsou důležité pro financování války. Ukrajina také věří, že nespokojenost lidí v Rusku s nedostatkem paliv by mohla pomoci přinutit Putinovu vládu jednat o ukončení války. Zastavení bojů Kreml podmiňuje tím, že Ukrajina vydá Rusku celý Donbas včetně území, která ruská armáda nedokázala od roku 2022 obsadit. Kyjev to odmítá a navrhuje respektovat při zastavení bojů současnou linii fronty.
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