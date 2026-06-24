V některých čtvrtích ukrajinského města Cherson se v poslední době obnovilo veřejné osvětlení. Místní samospráva to ukazuje jako symbol „normalizace“ života ve městě na břehu řeky Dněpr, které je denně cílem desítek ruských dronových útoků. Pro ty se vžil název „lidské safari“.
Právě kvůli nim se lidé bojí chodit ven, hlavní ulice jsou chráněny protidronovými sítěmi a zřejmě budou muset odejít rodiny s dětmi. I přesto se město, kde žije několik desítek tisíc lidí místo předválečných tří stovek tisíc, stalo symbolem ukrajinského vzdoru a schopnosti fungovat v těch nejtěžších podmínkách. A na konferenci o obnově Ukrajiny, která začíná v polském Gdaňsku, představili Chersonští ve středu knihu s radami pro evropská města, jak zvýšit svoji odolnost. To se může hodit nejen v případě vojenského konfliktu, ale i pro jiné mimořádné situace, kdy nefungují běžné služby.
Co se dočtete dál
- Co je hlavní lekce z Chersonu.
- Jak zajistit komunikaci a vládnutí v čase krize.
- Co je v krizi důležitější než odvaha jednotlivců.
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