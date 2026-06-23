Už po páté se má tento týden konat konference o obnově poválečné Ukrajiny. Politici, zástupci finančních institucí, nevládních organizací nebo ukrajinských měst a regionů se potkají v polském Gdaňsku. Kvůli aktuálnímu sporu o historické události z doby druhé světové války ale do města podle deníku Gazeta Wyborcza nepřijede prezident Volodymyr Zelenskyj. Agentura Reuters tvrdí, že ukrajinskou vládní delegaci povede premiérka Julija Svyrydenková.

Každoroční konference má za cíl přitáhnout pozornost k investicím na Ukrajině, zajistit sliby dárců na obnovu válkou zničené země a případně i ohlásit nové programy pomoci. Loni se akce konala v Římě a předloni v Berlíně, na obou Zelenskyj byl. V italském hlavním městě účastníci ohlásili na 400 smluv a příslibů v hodnotě 15 miliard eur včetně budoucích poválečných investic.

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