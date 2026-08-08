Rusko v noci na sobotu znovu zaútočilo na Kyjev a jeho okolí. Při útoku zahynul tříletý chlapec se svými prarodiči. Jeho rodiče a patnáctiletý bratr skončili se zraněními v nemocnici. Při útocích na obce blízko fronty pak ruské útoky zranily desítky civilistů. Předchozí ruský útok s využitím balistických raket ve čtvrtek 6. srpna na Ukrajině zabil 21 lidí.
Ruská armáda vyslala na Ukrajinu 151 dronů a šest balistických střel, proti kterým Ukrajině chybí efektivní obrana kvůli nedostatku odpovídajících protiraketových střel. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že jejich dodávky od spojenců letos výrazně klesly a v červenci Ukrajina dokázala zachytit pouze 29 ze 195 ruských balistických střel.
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