Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev. Informovala o tom v pátek ruská státní agentura TASS s odvoláním na svůj zdroj. Podle informovaného zdroje agentury Reuters se o návštěvě amerických vyjednavačů na Ukrajině stále jedná, přičemž týmy jako možné datum zmínily 6. září.
„Počítají s tím, že dorazí do Moskvy a poté do Kyjeva, a to 5. a 6. září,“ uvedl bez dalších podrobností zdroj agentury TASS.
O brzké návštěvě zvláštních vyslanců prezidenta Donalda Trumpa, kteří se snaží dojednat řešení pátým rokem trvající ruské války proti Ukrajině, v Moskvě i v Kyjevě hovořil ve čtvrtek večer také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Witkoff s Kushnerem už byli v Moskvě několikrát, s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, z jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 otevřeně vstoupila na Ukrajinu, naposledy jednali v lednu. Do Kyjeva ale ještě nepřijeli.
Jednání v Kyjevě by se odehrálo v době, kdy Rusko výrazně zesílilo raketové a dronové útoky na ukrajinské hlavní město a jeho obyvatele nyní sužuje soustavnými nálety dronů během celého dne, nejen v noci.
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Americká diplomatická iniciativa zaměřená na ukončení nejkrvavějšího konfliktu v Evropě od druhé světové války uvázla na mrtvém bodě poté, co USA a Izrael koncem února zahájily společné údery proti Íránu. Rusko si pro mírové rozhovory klade podmínku, aby mu Ukrajina odevzdala nejen části Donbasu, které okupuje, ale i ty, jež nemá pod kontrolou. S tím Kyjev nesouhlasí a v poslední době znějí podobně odmítavá vyjádření i z Washingtonu, ačkoli Trump v minulosti ruské požadavky podporoval.
Minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Šéf ruské civilní rozvědky (SVR) Sergej Naryškin schůzku potvrdil. O obsahu rozhovorů však nejsou k dispozici žádné podrobnosti. Podle Naryškina při jednání probrali otázky v kompetenci zpravodajských služeb.
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