Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner navštíví tuto sobotu a neděli Moskvu a také Kyjev. Informovala o tom v pátek ruská státní agentura TASS s odvoláním na svůj zdroj. Podle informovaného zdroje agentury Reuters se o návštěvě amerických vyjednavačů na Ukrajině stále jedná, přičemž týmy jako možné datum zmínily 6. září.

„Počítají s tím, že dorazí do Moskvy a poté do Kyjeva, a to 5. a 6. září,“ uvedl bez dalších podrobností zdroj agentury TASS.

O brzké návštěvě zvláštních vyslanců prezidenta Donalda Trumpa, kteří se snaží dojednat řešení pátým rokem trvající ruské války proti Ukrajině, v Moskvě i v Kyjevě hovořil ve čtvrtek večer také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Witkoff s Kushnerem už byli v Moskvě několikrát, s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, z jehož rozkazu ruská vojska v únoru 2022 otevřeně vstoupila na Ukrajinu, naposledy jednali v lednu. Do Kyjeva ale ještě nepřijeli.

Jednání v Kyjevě by se odehrálo v době, kdy Rusko výrazně zesílilo raketové a dronové útoky na ukrajinské hlavní město a jeho obyvatele nyní sužuje soustavnými nálety dronů během celého dne, nejen v noci.

Americká diplomatická iniciativa zaměřená na ukončení nejkrvavějšího konfliktu v Evropě od druhé světové války uvázla na mrtvém bodě poté, co USA a Izrael koncem února zahájily společné údery proti Íránu. Rusko si pro mírové rozhovory klade podmínku, aby mu Ukrajina odevzdala nejen části Donbasu, které okupuje, ale i ty, jež nemá pod kontrolou. S tím Kyjev nesouhlasí a v poslední době znějí podobně odmítavá vyjádření i z Washingtonu, ačkoli Trump v minulosti ruské požadavky podporoval.

Minulý týden Moskvu překvapivě navštívil šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe. Šéf ruské civilní rozvědky (SVR) Sergej Naryškin schůzku potvrdil. O obsahu rozhovorů však nejsou k dispozici žádné podrobnosti. Podle Naryškina při jednání probrali otázky v kompetenci zpravodajských služeb.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou