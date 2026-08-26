Továrnu na drony ukrajinské firmy Skyeton označil na Facebooku na konci července za „legitimní cíl ruské armády na Slovensku“ šiřitel ruské propagandy a herec košického divadla Andrej Palko. V úterý slovenská policie oznámila, že zadržela tři cizince, kteří útok na továrnu skutečně připravovali.
To výrobní hala estonské továrny Milrem, vyrábějící v Tallinnu robotická autonomní vozítka, vzplanula v noci na 15. srpna. Estonská policie zadržela tři podezřelé. A Německo vyšetřuje výskyt už třetího dronu u ukrajinských dopravních letadel, která využívají jako svoji základnu letiště u Lipska.
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