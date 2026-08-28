Teď v létě se to nezdá, ale Ukrajinci už vědí, že je čeká těžká zima. Při té minulé si Rusové vyzkoušeli, jak snadné je zasahovat nejen ukrajinské elektrárny, ale hlavně rozvodné a transformátorové stanice. Tím odstřihují Ukrajince od hlavního zdroje elektřiny, jaderných elektráren, které vyrábějí zhruba čtyřicet procent energie.
Ukrajina jde proto směrem rozptýlených a decentralizovaných zdrojů energie. „Naším největším projektem je stavba jedné z největších stanic na bioplyn na Ukrajině,“ říká v rozhovoru s HN Jurij Juščyk, který má na magistrátě západoukrajinského města Lvov na starosti mezinárodní projekty. Do Prahy přijel nedávno jednat právě o další pomoci pro své město.
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