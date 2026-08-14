Rusko zesílí své snahy zničit všechno, co Ukrajině dodává Západ. V pátek to v rozhovoru s ruskou státní televizí řekl ministr zahraničí Sergej Lavrov. Vyloučil také možnost okamžitého zastavení bojů. Ukrajina se ruské agresi s pomocí Západu brání bezmála čtyři a půl roku.
„Naše metody zostříme tak, abychom zničili všechno ze Západu, co pohání ukrajinskou válečnou mašinerii,“ řekl Lavrov. „A už to děláme.“ Moskva se podle něho obrátila na americké ministerstvo zahraničí, aby se vyjádřilo k údajnému zapojení Spojených států do ukrajinských útoků na ruském území.
Neslyšíme, co denně vzkazuje Rusko, varuje Karel Habsburský. Co podle vnuka císaře potřebuje Evropa a kde se zaseklo Rakousko
O okamžitém zastavení bojů podél současné frontové linie nemůže být řeč, protože ve hře je odpovědnost za historii ruského státu, uvedl také Lavrov. „Kdybychom se teď zastavili na linii styku, dovolili bychom, aby přišly vniveč hrdinské činy našich dědečků a pradědečků, kteří porazili nacismus.“
Rusko Ukrajinu v rozporu s mezinárodním právem napadlo na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina 24. února 2022. Cílem takzvané speciální operace, která podle představ ruského vedení měla trvat několik dnů, bylo podle Kremlu sousední zemi demilitarizovat a denacifikovat. Rusko každodenně podniká útoky na cíle nejen na frontě, ale i hluboko v ukrajinském vnitrozemí. Vznikají přitom rozsáhlé materiální škody. Ruské údery zabíjejí civilisty, dalším způsobují zranění a psychická traumata. Ukrajina podniká odvetné útoky na ruském území s cílem snížit bojeschopnost nepřítele a omezit jeho příjmy z prodeje nerostných surovin. Také při ukrajinských úderech umírají civilisté, v porovnání s lidskými ztrátami způsobenými Ruskem je jich ale výrazně méně.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit