Německé bezpečnostní složky jsou v pohotovosti. Po sérii několika sabotáží energetické sítě a poté, co vláda v Berlíně označila Rusko za původce pokusu poškodit v srpnu drony ukrajinská letadla v Lipsku, se žháři ve čtvrtek ráno pokusili zapálit jedno ze sídel společnosti Rohde & Schwarz v Mnichově. Firma mimo jiné vyrábí také radary nebo protidronové rušičky.
Policie v této souvislosti zadržela dva občany Bulharska, ale ve čtvrtek nebylo jasné, zda lze pokus o založení požáru přiřadit k sérii posledních dní, která nese rysy ruské hybridní války.
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