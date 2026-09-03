Německé bezpečnostní složky jsou v pohotovosti. Po sérii několika sabotáží energetické sítě a poté, co vláda v Berlíně označila Rusko za původce pokusu poškodit v srpnu drony ukrajinská letadla v Lipsku, se žháři ve čtvrtek ráno pokusili zapálit jedno ze sídel společnosti Rohde & Schwarz v Mnichově. Firma mimo jiné vyrábí také radary nebo protidronové rušičky.

Policie v této souvislosti zadržela dva občany Bulharska, ale ve čtvrtek nebylo jasné, zda lze pokus o založení požáru přiřadit k sérii posledních dní, která nese rysy ruské hybridní války.

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