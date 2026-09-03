Severoatlantická aliance a Evropská unie jsou díky ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který rozpoutal válku proti Ukrajině, jednotnější a odhodlanější. Ve středečním rozhovoru pro televizi CNN to řekl český prezident Petr Pavel. Rusko podle něj ve své válce není úspěšné, a proto se uchyluje k nepřímým akcím v zemích podporujících Ukrajinu a zaměřuje se na měkké cíle. Ruská válka proti Ukrajině je nyní v patové situaci, domnívá se Pavel.
„Pokud chtěl Putin oslabit jednotu NATO a EU zahájením akce proti Ukrajině, dosáhl pravého opaku. NATO a EU jsou jednotnější, odhodlanější bránit své území, odhodlanější vynakládat více na svou obranu a odstrašit Rusko od otevřené vojenské akce,“ řekl český prezident.
Rusko už pátým rokem vede plnohodnotnou válku proti Ukrajině a zároveň podniká sabotážní akce a hybridní operace na území evropských spojenců napadené země. V úterý Německo obvinilo Moskvu, že stála za srpnovým hybridním útokem na letišti Lipsko/Halle.
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Rusko podle něj není úspěšné v agresi proti Ukrajině, a proto si hledá vnějšího nepřítele „a na prvním místě se zaměřují na evropské země podporující Ukrajinu“.
Podle Pavla Rusko používá nevojenské prostředky mimo jiné k vytváření nedůvěry vůči institucím, vytváření nejednoty mezi národy a odrazování od podpory Ukrajiny. „Rusko si je vědomé, že nemůže zahájit otevřenou vojenskou operaci proti NATO a využívá veškerý arzenál nepřímých akcí od podvratné činnosti po pronikání do suverénního vzdušného a námořního prostoru po desinformační kampaně proti různým zemí,“ zdůraznil Pavel.
Aktuální situaci na ukrajinském bojišti označil český prezident na dotaz moderátorky Christiane Amanpourové za „víceméně patovou“. „Rusku se nedaří, i když ruská propaganda tvrdí, že válka se vyvíjí dobře. Na každý kilometr čtvereční, který Rusko získá od Ukrajiny, přijde o více než 1000 lidí. Počet obětí je vetší než počet rekrutů. Za poslední rok získali méně než 0,4 procenta území Ukrajiny. To nelze překládat jako úspěch. Proto se snaží dělat vše možné, aby ukázali, že mají sílu konflikt vyhrát. Proto se zaměřují na měkké cíle, vyvolávají teror, vyvolávají strach a vytvářejí přesvědčení, že Rusko nelze porazit,“ řekl prezident Pavel.
Vyjádřil se také k přizvání Ruska na zasedání ministrů financí skupiny G20 tento týden v USA. Zdůraznil, že v současnosti nelze vztahy s Ruskem normalizovat. „Upřímně nepovažuji takový krok za správný, protože to vypadá jako snaha normalizovat vztahy s Ruskem. Neměli bychom Rusko zcela izolovat, měli bychom být velmi pevní v našem postoji, že jsme otevřeni k jednáním bez předběžných podmínek poté, co zastaví boje na aktuální kontaktní linii,“ řekl Pavel. Rusko podle českého prezidenta není v situaci, aby mohlo jednat z pozice síly.
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