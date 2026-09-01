Marine Le Penová řekla něco, co od ní za její několik desítek let dlouhou politickou kariéru ještě nezaznělo – chce šetřit. V debatě prezidentských kandidátů oznámila, že plánuje ve francouzském státním rozpočtu najít úspory v objemu 125 miliard eur, tedy tří bilionů korun. Jenže o tom, do jaké míry je tomu možné věřit, vypovídá zpráva, která se rozletěla do světa těsně předtím, než Le Penová ve zmíněné debatě vystoupila. Z její kampaně odešel známý investor Francois Durvye, který měl Národnímu sdružení, tedy straně Le Penové, dodat ekonomickou kompetenci. Důvodem je jeho nesouhlas s hospodářskou politikou stranické lídryně.
Co se dočtete dál
- Jaké kroky Le Penová prosazuje a co by znamenaly pro ekonomiku.
- V čem je její potenciální hlavní soupeř ještě mnohem radikálnější.
- Jaké úspory by přitom Francie musela udělat, aby se vyhnula explozi dluhu.