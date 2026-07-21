Francouzští politici už nemohou odkládat reformy a úsporná opatření – to je závěr dvou nezávislých analýz, které si zadal sám stát. S razantními kroky je podle nich nutné začít okamžitě, už v rozpočtu na příští rok. V roce 2027 ale Francii čekají prezidentské volby. A jejich favoritka Marine Le Penová naopak slibuje další rozsáhlé státní výdaje.

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Co se dočtete dál

  • Kolik musí Francie každý rok ušetřit.
  • Jak by to měla konkrétně udělat.
  • Co na to Marine Le Penová a další politici.

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