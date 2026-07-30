Letouny Canadair se staly symbolem boje proti velkým požárům v Evropě i neschopnosti Evropy vyrábět nebo včas objednat ze zámoří potřebnou techniku. Francouzská vláda prezidenta Emmanuela Macrona čelí v současné době kritice, že nemá k dispozici dost těchto výkonných hasicích strojů, které dokážou za 12 vteřin nabrat přes šest tisíc litrů vody a při vhodných podmínkách se s nimi otočit nad požárem až dvanáctkrát za hodinu.
Kanadská letadla nejsou samozřejmě jediným nástrojem k hašení. Ilustrují ale – podobně jako některé zbraně, které Evropa nevyrábí – závislost tohoto kontinentu v určité konkrétní technické oblasti na dodavateli ze zámoří nebo z Ruska. Jako tomu je třeba v případě hašení požárů ve Španělsku.
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- Kolik letounů Canadair má Francie a proč většina nekryje provozní potřeby.
- Proč Bombardier v roce 2015 přestal výrobu a kdo nyní vlastní licenci.
- Jaký je výrobní plán a kapacita De Havilland pro model 515.
- Kolik a za jakou cenu plánuje Francie objednat nových strojů.
- Jaké alternativy (Dash 8, A400M modul, Air Tractor, vrtulníky) mají evropské státy.
- Jak funguje unijní mechanismus sdílení hasicích letadel a jeho současný rozsah.
- Jaké jsou plány Evropské komise na stálou flotilu a kdy by mohla vzniknout.
- Jak sankce vůči Rusku ovlivnily provoz ruských vrtulníků ve Španělsku a politickou debatu.
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