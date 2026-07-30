Letouny Canadair se staly symbolem boje proti velkým požárům v Evropě i neschopnosti Evropy vyrábět nebo včas objednat ze zámoří potřebnou techniku. Francouzská vláda prezidenta Emmanuela Macrona čelí v současné době kritice, že nemá k dispozici dost těchto výkonných hasicích strojů, které dokážou za 12 vteřin nabrat přes šest tisíc litrů vody a při vhodných podmínkách se s nimi otočit nad požárem až dvanáctkrát za hodinu.

Kanadská letadla nejsou samozřejmě jediným nástrojem k hašení. Ilustrují ale – podobně jako některé zbraně, které Evropa nevyrábí – závislost tohoto kontinentu v určité konkrétní technické oblasti na dodavateli ze zámoří nebo z Ruska. Jako tomu je třeba v případě hašení požárů ve Španělsku.

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