Čelíme nejtěžší situaci od druhé světové války, popsal situaci s rozsáhlými požáry na jihovýchodě Francie v pondělí prezident Emmanuel Macron při návštěvě regionu. A to se celá Francie a také sousední Španělsko chystají, že v druhé polovině týdne přijde další vlna extrémně horkého počasí.

Ve Francii je oheň, který zatím donutil k evakuaci přes 220 tisíc lidí a spálil už větší rozlohu než v dosud rekordním roce 2022, o to nebezpečnější, že řádí v oblasti, která je strategicky důležitá pro francouzský, a tedy i evropský kosmický program a obranu.

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