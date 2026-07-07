Ten zákon si zhruba před 10 lety schválili v parlamentu sami francouzští politici – to oni chtěli, aby jedním z trestů v případě zpronevěry či korupce byl zákaz kandidovat ve volbách. Za nutnost očistit údajně zkorumpovanou politickou elitu se hlasitě zasazovala krajně pravicová Národní fronta, dnes existující pod jménem Národní sdružení, a její lídryně Marine Le Penová.

Teď ale zákon umožňující zakázat kandidaturu ve volbách dopadl právě na ni. Soud potvrdil, že se provinila zpronevěrou několika milionů eur z prostředků daňových poplatníků. Potrestal ji i zákazem kandidatury do volených funkcí, ale ne na tak dlouho, aby jí to znemožnilo kandidovat napřesrok v prezidentských volbách.

Le Penová od soudu odešla i s trestem odnětí svobody změněným na domácí vězení. Musí tedy po dobu jednoho roku nosit elektronický náramek. Dřív tvrdila, že v případě takového rozsudku by se kandidatury vzdala, teď ale názor změnila. Bude tedy kandidovat na prezidentku. Podle průzkumů má takřka jisté vítězství v prvním kole a postup do rozhodujícího, druhého kola. V něm jsou nyní průzkumy veřejného mínění velmi těsné.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak by plány Le Penové dopadly na českou ekonomiku a bezpečnost.
  • Kterým krokem by nejvíc zasáhla české firmy.
  • Jak se proměnil její postoj k Vladimiru Putinovi.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.