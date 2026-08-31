Z bývalého ukrajinského ministra digitalizace a obrany Mychajla Fedorova se stává samostatný a výrazný hráč tamní politiky. Když ho prezident Volodymyr Zelenskyj před více než měsícem odvolal z ministerského postu, vyvolalo to protesty hlavně mladých Ukrajinců, kteří v pětatřicetiletém politikovi a předtím technologickém podnikateli viděli naději na lepší fungování státu.

Fedorov, který se zřejmě se Zelenským politicky rozešel, nyní udělal další krok k větší samostatnosti – a zároveň tím rozvířil i scénu technologického a obranného průmyslu.

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