Z bývalého ukrajinského ministra digitalizace a obrany Mychajla Fedorova se stává samostatný a výrazný hráč tamní politiky. Když ho prezident Volodymyr Zelenskyj před více než měsícem odvolal z ministerského postu, vyvolalo to protesty hlavně mladých Ukrajinců, kteří v pětatřicetiletém politikovi a předtím technologickém podnikateli viděli naději na lepší fungování státu.
Fedorov, který se zřejmě se Zelenským politicky rozešel, nyní udělal další krok k větší samostatnosti – a zároveň tím rozvířil i scénu technologického a obranného průmyslu.
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