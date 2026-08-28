Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nařídil armádě, aby zvýšila počet úderů dronů dlouhého doletu na cíle na ruském území na 1000 denně ze současných zhruba 300. S odvoláním na páteční vyjádření Zelenského o tom informovala agentura Reuters. Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, v posledních měsících zintenzivnila údery často hluboko v ruském vnitrozemí, kde se zaměřuje hlavně na rafinerie či logistické sklady s proklamovaným cílem oslabit schopnost Moskvy vést válku a přenést její dopady na Rusko.
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„Je jich potřeba víc: máme konkrétní cíl a tento úkol splníme,“ řekl Zelenskyj ve svém pravidelném večerním projevu s odkazem na počet vypouštěných dronů.
Ukrajinský prezident také uvedl, že Spojené státy informovaly Kyjev o „několika“ schůzkách, které se v posledních dnech uskutečnily v Moskvě.
„Dnes jsme od americké strany obdrželi informace o schůzkách v Moskvě, které se konaly v těchto dnech. Proběhlo tam několik schůzek,“ napsal Zelenskyj na telegramu, aniž upřesnil, kdo se těchto setkání účastnil nebo čeho se týkala. „Děkuji jim za informace a za to, že v rozhovorech s Ruskem zazněl potřebný tón,“ dodal prezident opět bez podrobností.
V Moskvě v úterý jednal ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Ratcliffe se svým protějškem z ruské civilní rozvědky (SVR) Sergejem Naryškinem. Ten jejich setkání ve čtvrtek potvrdil a uvedl, že se odehrálo v „pracovním formátu“ a že hovořili o otázkách, jež jsou v kompetenci zpravodajských služeb.
Deník Wall Street Journal či bruselský server Politico ve středu napsaly, že Ratcliffe přicestoval do Moskvy, aby odradil Rusko od možného útoku na členský stát NATO. Kreml to odmítl jako poplašné zprávy a rovněž americký prezident Donald Trump později řekl, že si nemyslí, že se jeho protějšek Vladimir Putin rozhodne zaútočit na některou alianční zemi.
Také agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje napsala, že Ratcliffe při setkání zmínil možnost ruské operace proti členskému státu NATO, ačkoli není jasné, zda to byl hlavní účel jeho cesty. Jednání v Moskvě se týkala také ruské podpory Íránu, uvedl jeden zdroj Reuters a také zdroje serveru Politico. Po bezmála půl roce vleklého konfliktu Trump minulý týden vyhlásil Teheránu ekonomickou válku a ostatní země vyzval, aby s Íránem zpřetrhaly hospodářské vazby.
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