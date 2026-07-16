Ukrajina se vzpamatovává z nečekaného úderu. Ten ji ovšem soudě podle reakce ukrajinských médií, části vojáků i občanské společnosti zasadil sám prezident Volodymyr Zelenskyj, když v rámci probíhajících změn ve vládě odvolal populárního a schopného mladého technokrata Mychajla Fedorova z postu ministra obrany.
Výměna premiérky Julie Svyrydenkové za dosavadního šéfa energetické společnosti Naftohaz Serhije Koreckého takové reakce a kontroverze jako odvolání Fedorova nevyvolala. Koreckyj je totiž považovaný za schopného experta, který může Ukrajinu provést letošní zimou, jež bude náročná kvůli ruskými nálety zničené infrastruktuře a elektrárnám.
Co se dočtete dál
- Proč byl ministr obrany Ukrajiny populární.
- Proč ho prezident odvolal.
- Jak reaguje ukrajinská společnost.
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