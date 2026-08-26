Ve vojenský úspěch Kremlu už zřejmě nevěří ani ruští finančníci. Vyplývá to z e-mailu Germana Grefa, šéfa ruské bankovní jedničky Sberbank, který zveřejnili hackeři. Podle bankéře je šance na ruské vítězství nad Ukrajinou sedmiprocentní. Analýza zhotovená letos na jaře uvádí osm možných scénářů, jak válka skončí. A jen jeden počítá s jasnou ruskou výhrou.
Russian Sberbank Analysts Estimate the Probability of Russia's Victory in the War Against Ukraine at 7% 😂🤣🤣— Beefeater (@Beefeater_Fella) August 25, 2026
The Black Mirror hacker group has published an analytical report from Sberbank, which describes various scenarios for the end of the war and estimates the probability… pic.twitter.com/ifj91CNEFH
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