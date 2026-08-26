Ve vojenský úspěch Kremlu už zřejmě nevěří ani ruští finančníci. Vyplývá to z e-mailu Germana Grefa, šéfa ruské bankovní jedničky Sberbank, který zveřejnili hackeři. Podle bankéře je šance na ruské vítězství nad Ukrajinou sedmiprocentní. Analýza zhotovená letos na jaře uvádí osm možných scénářů, jak válka skončí. A jen jeden počítá s jasnou ruskou výhrou. 

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