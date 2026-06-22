Fotografie hořící ropné rafinerie na okraji Moskvy vyvolala minulý týden na sociálních sítích doslova euforii spojenců a přátel Ukrajiny. Přispěla k posílení dojmů z posledních týdnů, že vojenské úspěchy ukrajinské armády při obraně před agresí Kremlu spolu s útoky na ruskou energetiku a sankcemi mohou Vladimira Putina konečně donutit jednat o míru na Ukrajině.
Propadnout tomuto dojmu je ale chyba, varuje v rozhovoru pro HN Alexandra Prokopenková, bývalá analytička ruské centrální banky. V exilu v Berlíně, kde pracuje pro think-tank Carnegie Europe, se stala jedním z těch racionálnějších hlasů hodnotících stav ruské ekonomiky a společnosti.
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