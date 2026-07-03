Daňové příjmy ruského státu z prodeje ropy a zemního plynu v první polovině letošního roku klesly o 22,7 procenta na 3,66 bilionu rublů (téměř jeden bilion korun). Oznámilo to v pátek ruské ministerstvo financí. Příjmy z ropy a plynu tvoří zhruba pětinu celkových rozpočtových příjmů.
V samotném červnu se příjmy zvýšily na 683,6 miliardy z květnových 678,9 miliardy rublů. Meziročně pak stouply o 38 procent. Stálo za tím oživení světových cen ropy vyvolané válkou v Íránu.
Rusko by mohlo nyní čelit problémům. Ceny ropy se totiž snížily, když se Spojené státy a Írán v červnu předběžně dohodly na ukončení bojů. Podle údajů obchodníků a výpočtů agentury Reuters klesly ceny za dodávky ropy Urals nakládané v přístavech na západě Ruska tento týden ve srovnání s březnovým maximem zhruba o 60 procent.
Ruský rozpočet na letošní rok počítá s příjmy z prodeje ropy a plynu v objemu 8,92 bilionu rublů. Celkové rozpočtové příjmy by letos měly dosáhnout 40,28 bilionu rublů. V loňském roce klesly příjmy rozpočtu z ropy a plynu o 24 procent na 8,48 bilionu rublů, což byla nejnižší úroveň od roku 2020.
Agentura Reuters tento týden uvedla, že podle jejích výpočtů vycházejících z údajů Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav pro zemní plyn (ENTSOG) vzrostly dodávky plynu od ruského energetického gigantu Gazprom do Evropy prostřednictvím plynovodu TurkStream v pololetí o pět procent na 8,7 miliardy metrů krychlových. Turecko je jedinou zbývající tranzitní trasou pro ruský plyn do Evropy, protože Ukrajina se rozhodla neprodloužit smlouvu s Moskvou o tranzitu plynu přes své území. Platnost této smlouvy skončila v lednu 2025. Loni podle výpočtů Reuters klesl Gazpromu vývoz plynu do Evropy o 44 procent na 18 miliard metrů krychlových, nejníže od poloviny 70. let.
Vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska pak v pololetí podle údajů společnosti LSEG vzrostl o 9,9 procenta na 16,6 milionu tun. Pomohl k tomu růst dodávek z nového projektu Arctic LNG 2. Projekt zahájil provoz v prosinci 2023, ale první zásilku konečným odběratelům v Číně doručil až loni v srpnu kvůli americkým sankcím souvisejícím s válkou na Ukrajině. Vývoz LNG do Evropy za pololetí vzrostl o 14 procent na devět milionů tun.
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