Za 24 hodin jeho video zhlédlo možná až 12 milionů diváků. Do té doby přitom znal ruského vojáka Alexandra Lunina jen málokdo. „Proslavil“ se tím, že do kamery pohrozil Kremlu vojenskou vzpourou, pokud ho ruský prezident Vladimir Putin v přímém televizním přenosu nevyslechne. Veteránovi ukrajinské války jde především o podmínky, za kterých moskevští ozbrojenci bojují. A ty jsou příšerné, což rozčiluje i rodinné příslušníky obyčejných vojáků.
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