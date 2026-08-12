Chceme, abyste do prosince uspořádali referendum o arménské geopolitické budoucnosti, vzkázal do Jerevanu náměstek ruského ministra zahraničí Michail Galuzin. Dejte nám tímto způsobem vědět, zda půjdete s EU, nebo s námi, dodal. Web The Moscow Times označil jeho slova za ultimátum.
Co se dočtete dál
- Jak bude Rusko ovlivňovat situaci v Arménii.
- Proč Moskva nemůže dovolit, aby se Jerevan přiklonil k EU.
- Co Kreml zakázal dovážet z Arménie.
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