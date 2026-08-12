Chceme, abyste do prosince uspořádali referendum o arménské geopolitické budoucnosti, vzkázal do Jerevanu náměstek ruského ministra zahraničí Michail Galuzin. Dejte nám tímto způsobem vědět, zda půjdete s EU, nebo s námi, dodal. Web The Moscow Times označil jeho slova za ultimátum.

AnalýzaDošlo i na výhrůžku. „Pokud výzva k referendu do té doby nebude vyslyšena, naši lídři tuto skutečnost zohlední a zváží odpovídající kroky,“ prohlásil náměstek Galuzin v rozhovoru pro státní agenturu TASS. V tuto chvíli je totiž řeč o pokračování arménského členství v Eurasijské ekonomické unii (EAEU), kterou si jako geopolitický nástroj regionální nadvlády zřídila Moskva.
Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Jak bude Rusko ovlivňovat situaci v Arménii.
  • Proč Moskva nemůže dovolit, aby se Jerevan přiklonil k EU.
  • Co Kreml zakázal dovážet z Arménie.

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.