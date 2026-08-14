Ahoj, Grónsko, napsal Donald Trump tento měsíc na svou sociální síť. A následně potvrdil, že trvá na své předpovědi, že se tento ostrov stane během jeho pobytu v Bílém domě součástí Spojených států. Tedy nejpozději začátkem roku 2029.
Trump tvrdí, že USA musí Grónsko odtrhnout od Dánska ze strategických důvodů. Zároveň ale prohlašuje, že se obyvatelům tohoto ostrova žije špatně. „Díky nám zbohatnete,“ vzkázal jim. Srovnání, které provedl prestižní americký výzkumný institut, ale ukazuje, že dánský hrubý domácí produkt roste od začátku této dekády rychleji než americký. Nemalá část veřejných prostředků přitom z Kodaně míří právě do Grónska, které je autonomní součástí Dánského království.
Co se dočtete dál
- Jak Dánsko ekonomicky poráží Spojené státy.
- Které další země EU si vedou lépe než USA.
- Jak se Trump mýlí i ve svých tvrzeních, že Grónsko ohrožují Rusové a Číňané.
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