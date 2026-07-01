Moskva přiznala, že vyjednává o dovozu benzinu ze zahraničí. Podle zdrojů agentury Reuters s tím už ale reálně začala, když zahájila import paliva z Indie. Nedostatek pohonných hmot způsobily ukrajinské útoky na její ropnou infrastrukturu. Rusové nyní při nákupu u benzinek čelí omezeným možnostem nákupu, dlouhým frontám i rekordnímu růstu cen.
„Komentátoři si vzpomněli na bonmot již zesnulého (senátora) Johna McCaina, podle kterého je Rusko jen benzinovou pumpou převlečenou za zemi,“ připomíná web The Bulwark proslulý výrok republikánského kongresmana z roku 2014. „Tehdy tato slova ruské vlastence urazila, nyní si je ale sami hořce připomínají,“ dodává washingtonský server. Jistě, poznámku druhdy vlivného politika lze chápat spíše jako upomínku na to, jak moc je Rusko závislé na exportu surovin, i tak ale v mediálním prostoru rezonuje.
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