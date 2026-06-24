Krym, který je okupovaný Ruskem, je bez paliva a zčásti i elektřiny. Ukrajinští vojáci se totiž snaží poloostrov izolovat. Výsledkem jsou poloprázdné pláže na začátku sezony a stesky ruských turistů, kteří se domů dostávají jen složitě. Úřady už vyzvaly místní, aby neposílali děti do školek a šetřili energii v mobilech i tím, že mají telefonovat jen v případech nouze. Na Krym zřejmě letos nepřijedou ani děti do rekreačních a ozdravných zařízení.

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