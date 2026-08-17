Ruský stát během letošního prvního pololetí prodal tolik zlata jako nikdy v minulosti. Výnosy mu slouží ke zmírňování stále více se prohlubujícího rozpočtového schodku jako důsledku pokračující agrese vůči Ukrajině. Centrální banka Ruska ze svých sejfů do konce června prodala 43,5 tuny drahého kovu, a její zlaté rezervy v důsledku toho klesly na 2326 tuny. Jsou tak nejnižší od zahájení válečných operací koncem února 2022.
Rusko v prodeji pokračuje. Nemůže ovšem vrhnout své zlato na světové trhy, neboť v důsledku západních sankcí má zapovězen přístup do klíčových finančních center. Centrální banka ho proto nabízí především domácím peněžním ústavům, od kterých tedy takto půjčuje. Určitý, blíže neurčený objem zřejmě kupuje také Čína.
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