Ruský prezident Vladimir Putin v neděli přiznal, že problémy s dodávkami paliva vedly k jeho nedostatku v některých ruských regionech. Informovala o tom agentura Reuters. Ukrajině, kterou Rusko napadlo v únoru 2022, se v poslední době daří útočit na ruské rafinerie a další ropnou infrastrukturu. Podle Putina také Moskva odmítla návrh Kyjeva na oboustranné přerušení vzájemných úderů na velkou vzdálenost. Kreml to prý považoval jen za snahu o odvedení pozornosti od ruského cíle dobýt čtyři ukrajinské oblasti.
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Podle Putina Kreml zvažuje zákaz vývozu nafty. Šéf Kremlu na schůzce vysokých úředníků k situaci kolem distribuce paliva vyzval k přijetí opatření, jež zajistí dostatečné zásoby pro zemědělský sektor. Podle Putina se pracovní skupina snaží zajistit dostatečné množství paliva v celé zemi. Kreml si podle něj s těmito problémy poradí.
Ruský prezident, z jehož rozkazu invaze na Ukrajinu v roce 2022 začala, také uvedl, že Rusko potřebuje navýšit výrobu systémů protiletecké obrany, aby dokázalo čelit ukrajinským dronovým útokům na svou ropnou infrastrukturu. „Žádné útoky, ať už naši infrastrukturu zasáhnou kdekoliv, nemají absolutně žádný vliv na situaci na frontě,“ tvrdil.
K blíže neupřesněnému návrhu Ukrajiny na vzájemné přerušení útoků na velké vzdálenosti Putin uvedl, že ruské údery do hloubi ukrajinského území jsou „mnohem silnější, mají větší dopad“ a jsou „ničivější“. Znovu deklaroval odhodlání k získání čtyř ukrajinských oblastí – Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské.
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko útočí na Ukrajinu mimo jiné bezpilotními letouny a balistickými střelami prakticky denně po celou dobu války. Terčem ruských útoků jsou často civilní cíle, i když to Moskva popírá.
Ukrajina v poslední době zintenzivnila útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Kyjev útočí zejména na ruskou ropnou infrastrukturu, čímž se snaží oslabit možnosti Moskvy financovat válku z prodeje ropných produktů. Útoky již na mnoha místech vedly k problémům se zásobováním palivem, kromě toho v Rusku rostou ceny pohonných hmot.
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