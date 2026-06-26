Rusku se na ukrajinském bojišti zdaleka nedaří tak, jak by si představovalo. Navíc se samo stalo terčem protiútoků, které na různé cíle hluboko v jeho vnitrozemí podnikají ukrajinské dálkové drony. Prezident Vladimir Putin, jehož popularita slábne – v neposlední řadě kvůli válce a rizikům, jimž je vystaveno ruské obyvatelstvo –, tlačí na svého běloruského spojence Alexandra Lukašenka, aby mu na Ukrajině pomohl. Autoritářský vládce Běloruska ale tvrdí, že nepřipadá v úvahu, aby byla jeho země do konfliktu jakkoli vtažena.
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