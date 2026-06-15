Noční útok na pravoslavný klášter Kyjevskopečerská lávra patří k dosud největším ruským zločinům proti křesťanské kultuře, uvedl v pondělí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ministr zahraničí Andrij Sybiha označil ruského prezidenta Vladimira Putina za barbara.
Kyjev a další oblasti Ukrajiny v noci na pondělí čelily rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku. Zásah utrpěl mimo jiné klášter Kyjevskopečerská lávra, zapsaný na seznam UNESCO, hořela střecha jeho Uspenského chrámu původně z 11. století.
„Jde o jeden z nejzávažnějších útoků Ruska proti křesťanskému kulturnímu dědictví. Státní služba pro mimořádné události již požár střechy katedrály uhasila,“ napsal Zelenskyj na X.
„Putin se navždy zapsal na seznam nejhorších barbarů v dějinách. Měl by být po staletí proklínán. A tuto válku prohraje,“ uvedl v souvislosti s útokem na Kyjevskopečerskou lávru šéf ukrajinské diplomacie Sybiha.
Ukrajina díky novým technologiím otáčí situaci na frontě. V jedné věci ale pořád na Rusy ztrácí
Ruské útoky na objekty ukrajinského kulturního dědictví ministr přirovnal k těm, které prováděla teroristická organizace Islámský stát. Vyzval také UNESCO a další mezinárodní organizace, aby na útoky reagovaly.
Avraamij, episkop Kyjevskopečerské lávry, na Facebooku zveřejnil fotografii, jak ze střechy chrámu stoupá dým a stříká na ni voda během záchranné akce. „Nebe pláče spolu s lávrou,“ napsal. Už dříve informoval, že všechny historické ikony a další pro pravoslavné křesťany posvátné předměty jsou v bezpečí. Podařilo se zajistit rychlou záchranu liturgických předmětů a relikvií. Mnichům působícím v monastýru a dalším lidem poděkoval za pomoc při záchraně cenností.
Jinde v Kyjevě ruský útok způsobil rozsáhlé škody na Národním filmovém studiu Oleksandra Dovženka. V jednom z nejstarších filmových studií na Ukrajině vypukl požár, uvedla podle DPA ministryně kultury Teťjana Berežná. „Zničena byla největší a nejstarší sbírka kostýmů na Ukrajině,“ oznámila. Ve studiu bylo asi 100 tisíc kostýmů a tři miliony kusů oděvů.
„Toto jsou teroristické útoky a Rusko se za ně bude muset zodpovídat,“ řekla před pondělním jednáním ministrů zahraničí zemí EU v Lucemburku šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Rusko podle Sybihy zaútočilo na Ukrajinu 611 drony a 70 střelami, z nichž více než 60 mířilo na ukrajinské hlavní město. V Charkově Rusko zaútočilo na záchranáře, kteří hasili požár po předchozím zásahu průmyslového objektu. Zelenskyj potvrdil, že na místě zahynulo pět lidí. V Dnipru Rusko zasáhlo areál železniční stanice, vysokou školu a několik podniků, dodal.
Zelenskyj vyzval skupinu ekonomicky vyspělých zemí G7, aby na nadcházejícím summitu reagovaly a zvýšily tlak na Rusko s cílem donutit ho ukončit válku.
Ruské ministerstvo obrany podle agentury TASS tvrdí, že kyjevský klášterní komplex zasáhla střela z amerického protiraketového systému Patriot. Resort uvedl, že jednou z příčin nesprávného fungování systému mohlo být to, že západní země dodaly Ukrajině střely s prošlým datem trvanlivosti. Moskva také zopakovala, že „ruské ozbrojené síly nepodnikají ani neplánují útoky proti civilní infrastruktuře“.
Ukrajina se s podporou Západu brání ruské agresi více než čtyři roky. Proslulý kyjevský klášter poškodila ruská vojska už na konci ledna.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist