Tel Aviv 9. srpna (ČTK) - Izrael dnes znovu odmítl 15bodový mírový plán pro Pásmo Gazy navržený Radou míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanjahu, píší agentury Reuters a DPA. Hnutí Hamás mírový plán už dříve přijalo.
„Izraelská armáda se nijak nestáhne, dokud Hamás nebude odzbrojen,“ řekl Netanjahu na zasedání vlády s tím, že jde o všechny zbraně, nejen ty těžké. DPA poznamenává, že Rada míru už zhruba před týdnem uvedla, že kompletní stažení Izraele z pobřežního pásma očekává až po odzbrojení Hamásu.
O tom, že Izrael mírový plán pro Gazu odmítl, psala izraelská média už v týdnu. Zástupce Hamásu dnes podle agentury AFP vyzval Spojené státy, aby na Netanjahua vyvinuly tlak, aby Izrael přijal další fázi plánu.
Mírový plán předpokládá, že se Izrael stáhne zpět k původní žluté linii, kterou Izrael rozdělil Pásmo Gazy. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené s Hamásem v říjnu 2025. Od té doby však Izrael svou kontrolu nad územím rozšířil z přibližně 53 procent na více než 60 procent.
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Dokument, jehož podrobnosti a časový plán nebyly zveřejněny, předpokládá postupné, ale úplné odzbrojení Hamásu a všech palestinských skupin v Pásmu Gazy a také stažení izraelské armády z této oblasti. Hamás souhlasil s tím, že zbraně předá výboru palestinských technokratů, který má převzít správu nad Gazou.
Příměří z loňského října utlumilo konflikt, v jehož důsledku podle palestinských úřadů od října 2023 zahynulo v Pásmu Gazy více než 73.000 lidí, převážně palestinských civilistů. Rozsáhlá izraelská vojenská operace následovala po útoku Hamásu a jeho spojenců ze 7. října 2023, při kterém zahynulo na 1200 lidí, většinou izraelských civilistů.
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