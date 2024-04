Den sedmistý sedmdesátý pátý, 8. dubna 2024

Ve skvělém filmu Don’t Look Up (v Česku známý jako K zemi hleď! – pozn. překl.) vyzývají infantilní populisté ve veřejných funkcích Američany, aby ignorovali kometu blížící se k Zemi: „Starejte se o sebe, nepanikařte!“ Jeden můj přítel nedávno řekl: „Teď je čas natočit druhý díl a nazvat ho ‚Nedívejte se na východ‘.“

Svou myšlenku rozvedl: Američané jsou vyzýváni, aby se nedívali na Evropu, ale pokud se dívat začnou, potom očima daňového kontrolora. Západní Evropa se nechce dívat na střední Evropu, je příliš otrávená svými strachy a nezhojenými traumaty z ruského impéria. Na Rusko by se člověk neměl nijak zvlášť dívat – mohl by ztratit klid. Tito Rusové jsou naprosto nepochopitelní: chmurná nenávist k Západu ze strany islámských fanatiků je obecně vysvětlitelná, dokonce všeobecně známá – ale tito Rusové, hysteričtí moderátoři státních kanálů a zlovolní konspirační teoretici na postech šéfů jejich rozvědky – mnozí z nich učí své děti v Evropě, a dokonce umí anglicky! Není to tak dávno, co jsme s nimi mluvili téměř stejným jazykem, výborně obchodovali a společně vypouštěli rakety do vesmíru! Proč všechna ta jejich absurdní obvinění? Lepší je prostě nemyslet.

