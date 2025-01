Den tisící šedesátý šestý

Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že si velmi váží zásluh Rusů o porážku Hitlera ve druhé světové válce. „Rusko nám pomohlo tím, že ztratilo téměř 60 milionů životů!“ Je nicméně odhodlaný na Putina tlačit. Putin musí uzavřít dohodu. Všichni by měli vědět, že on, Trump, bude na Putina tlačit. Ale Rusů si váží. Protože nastal čas splnit sliby. Putin ho musí slyšet. Ničí svou zemi. „Nevím, co chce.“

Zbývá vám ještě 90 % článku