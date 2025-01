Den tisící čtyřicátý devátý

Když jsem začal studovat na Simferopolské univerzitě, potkal jsem mladého Američana, který přijel na Krym, aby se podíval na tamní společnost. Studoval kulturu Podněstří a viděl mezi ním a Krymem mnoho podobností. Vzpomínám si, že mě tato analogie velmi překvapila. Pro mě bylo Podněstří místem války, ještě nedávno – mluvím o konci 90. let – byly televizní obrazovky plné takových reportáží z Podněstří. „Podívej se na mapu,“ říkával, „od Tádžikistánu na východě po Srbsko na západě je tam řetězec občanských válek, nebezpečných míst nebo území na pokraji lokální války. Patří do něj i Arménie, Čečensko a Podněstří. A tyto konflikty, když se podíváš pozorněji, jsou si v několika ohledech velmi podobné. Uhodneš v čem?“ Nikdy jsem to neuhodl.

