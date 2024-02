Den sedmistý třicátý pátý, 28. února 2024

Únor je pro Ukrajinu nešťastný měsíc. A březen je často plný dramatických událostí. Možná ale jde o to, že v Moskvě se na konci zimy hromadí hněv a deprese, a proto tam jsou připraveni k jakýmkoli šíleným krokům? Vždyť všechny problémy Ukrajiny se rodí právě tam, v Moskvě.

Před dvěma roky, 24. února, se od všech hranic s Ruskem na Ukrajinu přesunuly vojenské kolony. A před deseti lety, 26. února, se ruští vojáci zmocnili vládních budov na Krymu. Můj profil přetéká smutnými vzpomínkami – obyvatelé Kyjeva a Charkova vzpomínají na první výbuchy ve svých městech, na svůj šok a odhodlání, krymští přátelé na zmatek a rozpaky. Ruští vojáci v ulicích našich měst? To ne, to musí být nějaký vtip. To se přece nemůže stát.

