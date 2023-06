Den čtyřstý sedmdesátý šestý, 14. června 2023

V Černém moři, nedaleko delty Dněpru, se nachází obrovské množství ostrůvků, porostlých trávou a rákosím – už léta jsou přírodní rezervací. Po ostrůvcích se potulují divocí koně, v hustém porostu a v lagunách hnízdí desítky druhů kachen, racků, volavek, dokonce snad i pelikánů a plameňáků. Je to jedinečný přírodní komplex – na rozhraní sladkých vod Dněpru a slaného Černého moře. Teď je tu ale novinka – ruská vojska z těchto ostrovů dělají opevněný areál. Rozhodli se bojovat i tam.

Volavky a pelikáni měli letos možnost hnízdit pod dělostřeleckou palbou.

Můj kamarád biolog zveřejnil na své stránce fotografii: mrtví delfíni ve vlnách příboje. Zatím to není jisté, ale existuje podezření, že zemřeli v důsledku všeho toho ostřelování a výbuchů v moři, vypadá to, že jejich echolokační systém nezvládl obrovskou zátěž, kterou všechny ty výbuchy způsobují. Pro delfíny je echolokace pravděpodobně důležitější než zrak nebo čich pro psa, je to jejich hlavní smyslový orgán. Jenže musejí žít v moři, kde neustále něco vybuchuje.