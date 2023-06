Jednašedesátiletá obyvatelka Nové Kachovky Elena se o úterním výbuchu Kachovské vodní elektrárny dozvěděla od sousedů. Ráno ve zprávách o tom prý nebyla ani zmínka. A tak tomu nechtěla uvěřit, dokud vodu neviděla o pár ulic dál na vlastní oči. Má ale štěstí – k jejímu domu se nedostala. Informace o utrpení, zmatku a ztrátách jiných lidí ale ano. O své postřehy se podělila s Hospodářskými novinami a popsala, jak v této chvíli vypadá zaplavené město, které už od loňského února okupují ruští vojáci.

Už dřív se mluvilo o možném zničení Kachovské přehrady, mnozí se toho báli. Myslela jste na to?

Ano, ozbrojené síly Ukrajiny už dlouho plánovaly, co a jak bude, neustále nás strašily. Všichni jsme tu byli vyděšení.

Měla jste nějaký krizový plán? Co dělat, když se náhle něco stane?

Od roku 1999 mám těžkou formu diabetu a zažila jsem dvě resuscitace. Vyvinula jsem si takový zdravý cynismus. Jdeme dopředu a uvidíme. Jak mám vědět, co se stane? Dělej to, co musíš, a stane se to, co se má stát. S tímto mottem teď žiji.