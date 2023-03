Den třístý devadesátý, 20. března 2023

„K čemu to je? Nedává to smysl!“ říká můj známý při pohledu na fotografii – betonové kužely seřazené v poli. Je to protitanková linie nedávno vybudovaná na Krymu, daleko od průsmyku na pevninu. Ruští vojáci vytvářejí ešelonovou obranu po celém poloostrovu – těžko říct, jak to vlastně myslí.

Zdá se, že za poslední rok se všichni ukrajinští muži stali odborníky na vojenskou taktiku a strategie – a polovina žen nejspíš taky. Neustále čteme vojenské zprávy, posloucháme generály, prohlížíme si mapy a studujeme vlastnosti děl, raket a letadel. Ráno začínáme zprávami z fronty – kde, kdy a jak se Rusové pokusili postoupit a kde a jak byly jejich útoky odraženy. Proto můj známý chápe mizivou účinnost těchto betonových kuželů v krymské stepi: moderní tanky je rozmetají přímou palbou a pak v klidu projedou. A vůbec, čemu a jak se budou Rusové bránit, až ukrajinská vojska vtrhnou na Krym? Pak je žádné obranné linie nezachrání. To se dá snadno pochopit pouhým pohledem na mapu.